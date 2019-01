Kantine van Google in Baudour gesloten voor nieuwe sociale inbreuk

Het arbeidsauditoraat van Henegouwen heeft vrijdag de kantine van de bouwwerf van Google in Baudour laten sluiten. De negen personeelsleden in de kantine werkten deels in het zwart.

Nieuw onderzoek van het arbeidsauditoraat op de werf van internetgigant Google in Baudour heeft niet aangegeven tewerkstelling in de kantine aan het licht gebracht. Volgens het arbeidsauditoraat werkten de negen aangegeven personen via een interimkantoor drie tot vier uren per dag terwijl ze acht tot tien uren per dag presteerden.

“De kantineverantwooordelijke heeft de inbreuk meteen erkend”, aldus arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse. “De niet aangegeven uren werden in het zwart uitbetaald met geld uit de kassa van de kantine.”

De kantine werd verzegeld en de badges van de arbeiders zijn geblokkeerd. De kantine is gesloten en geen enkele arbeider van de werf kan nog ter plaatse eten. “De badges van het kantinepersoneel zijn geneutraliseerd. De onderaannemer van deze kantine kan geen beroep doen op ander personeel. Hij moet de salarissen van het aanwezige personeel regulariseren en de regularisatie betalen.”

Google bouwt in Baudour een nieuw datacenter. Begin december werden bij een inspectie op de werf 227 illegale arbeiders aangetroffen. Ook in november waren al eens 105 illegale arbeiders aangetroffen.