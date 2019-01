Ajax krijgt pandoering, Nederland is hard voor club van “paradepaardjes” en bankrekening zonder prijzen: “Dit is schrijnend...”

27 januari 2019 is een dag die Ajax-supporters zo snel mogelijk willen vergeten. De Amsterdammers gingen in De Klassieker met 6-2 onderuit tegen Feyenoord. De sportkranten bij onze Noorderburen hadden dan ook heel wat om te analyseren.

Ajax kon vorige week de leiding in de Eredivisie overnemen maar bleef na een spektakelmatch steken op 4-4 tegen Heerenveen. Na de blamage in Rotterdam en de overwinning van PSV tegen FC Groningen bedraagt de kloof tussen de nummers 1 en 2 weer vijf punten. Ajax scoorde dit seizoen al 66 keer en barst van het talent, maar de eerste titel sinds 2014 lijkt weer geen realiteit te worden.

“Schande”

“In de eerste Klassieker in de Arena had Robin van Persie niets in te brengen en verdween hij al in de rust van het toneel. Destijds werd het 3-0 voor Ajax, gisteren 6-2 voor Feyenoord. De strijd tussen Matthijs de Ligt en Van Persie symboliseerde de omkering het sterkst”, klinkt het bij De Volkskrant. “Van Persie had een aandeel in alle vier de doelpunten die hij meemaakte voordat hij gewisseld werd in de 68ste minuut onder een oorverdovend applaus. Tweemaal leidde hij op basis van geduld, techniek en inzicht een doelpunt in. Tweemaal scoorde hij zelf door daar te staan waar De Ligt en co hem niet verwachtten en klinisch af te ronden.”

Ajax kreeg dus tien doelpunten tegen in de laatste twee wedstrijden. “De Ligt wist na afloop dat ‘de verdediging’ de schuld zou krijgen, ook al werd die aardig aan zijn lot overgelaten door de andere linies. De tiener nam die schuld als de man die hij allang is. Niemand heeft vandaag de bereidheid gehad om te laten zien dat je Ajax bent. We waren geen team, liepen niet mee en verdedigden niet scherp. Dat is een schande.”

Foto: Photo News

“Het hart verslaat het handelshuis”

In een analyse gaat De Volkskrant dieper in op de wedstrijd. “Het hart verslaat het handelshuis”, klinkt het. “Hartstocht en goed voetbal overwonnen gebrekkige speldiscipline en slapte in een Klassieker voor de eeuwigheid, waarin alle registers van het voetbal wagenwijd opengingen. Ajax, met al zijn paradepaardjes in de etalage van de Europese top, staat weer vijf punten achter op PSV, met een elftal dat na het eerste kwartier onherkenbaar oogde. Met een defensie die vrijwel niets tegenhield, net als eerder dit seizoen in Eindhoven (3-0), in de andere topper buitenshuis.”

“Hoor al die verhalen vooraf over één Ajacied, Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt, die meer waard is dan de hele selectie van Feyenoord. Ajax is een handelshuis, een beetje tegen wil en dank. Misschien dat de randzaken en geruchtenstroom een rol speelden bij Ajax, dat volledig werd afgetroefd, zelfs in speltechnische zin. Het elftal dat voor de winterstop meestal zo’n mooi team was en effectiviteit paarde aan schoonheid, viel uiteen in partjes, in verschillende linies, in slapers en wakkerschudders.”

“Voor Ajax dreigt een doemscenario. Over een maand is de halve finale van de bekerstrijd, opnieuw in de Kuip. Real Madrid wacht in de Champions League. Nog niets is beslist, maar Ten Hag heeft werk te doen in een handelshuis met aanhoudende transfergeruchten. Anders is de bankrekening straks gevuld en blijft de prijzenkast voor het vijfde seizoen op rij leeg.”

Foto: AFP

“Los zand”

Voor Chef voetbal van De Telegraaf Valentijn Driessen was het pijnlijk om te zien wat Ajax op de mat bracht in De Kuip. “Het deed me denken aan de 8-2 ooit met Johan Cruijff bij Feyenoord, dat toen een pak voor de broek kreeg”, aldus Driessen. “Feyenoord won toen wel de dubbel, titel en beker, wat voor Ajax ook nog steeds mogelijk is. Dan moeten ze ook wel naar de Kuip. Als Feyenoord dan opnieuw zo speelt, is er voor Ajax gaan houden aan.”

“Ajax is nog in leven, maar dat zegt wel veel”, zegt Driessen. “Je zag dat het los zand was, dat het elf individualisten zijn die op het veld staan en een team vormen. Dat gevoel had je voor de winterstop wel. Voor (Dusan) Tadic en (Daley) Blind zijn miljoenen betaalt op de transfermarkt, zo’n gasten moeten zich nu laten zien maar dat deden ze niet. Het sneeuwde volledig onder. Hebben ze dan alleen een meerwaarde als het lekker loopt? Dat geeft ernstig te denken.”

Foto: EPA-EFE

“Frenkie is zo niet”

Bij het Algemeen Dagblad lieten ze Willem van Hanegem aan het woord, logisch want de Nederlander heeft er een column.

“Tien tegentreffers in twee competitiewedstrijden. Eerst lag alles aan Kostas Lamprou, mij iets te makkelijk. Maar gisteren zag ik een stuntelende Argentijnse miljoenenaankoop, Lisandro Magallán. En wat Daley Blind de laatste twee duels loopt te doen, is in elk geval niet lekker verdedigen. Frenkie de Jong zag ik vooral boos achter de scheidsrechter aan zitten. Of dat te maken heeft met die geweldige transfer, weet ik niet. Zo is hij volgens mij niet. Maar hij zou het niet moeten doen.”

Foto: AFP

“Mannen tegen jochies”

Ook bij Voetbal International waren ze niet mals voor Ajax. “Die statistieken (tien tegengoals in 2019, red.) beschrijven de kern van het probleem bij Ajax”, aldus Freek Jansen. “Dit is schrijnend. Tagliafico was geblesseerd, maar je verwacht toch wel dat de anderen dit kunnen opvangen. Magallan… Ja, dat ging heel ongelukkig maar hij is nieuw. Blind en Mazraoui zijn er al langer en speelde ook heel ongelukkig. Al was ik wel blij dat de spelers niet alleen naar de verdediging wezen.”

“Maar er werd gewoon te ver gedekt van de man. Het zag eruit als een kaartenhuis, wat het ook is. Het hele verdedigende blok was als geheel heel zwak. Is Ajax wel zo goed als we denken? Die vraag moet Ajax zichzelf stellen. Maar door die 12 punten in de Champions League dacht je wel dat ze hier klaar voor waren. Denk maar aan Benfica uit. Maar het leken nu wel mannen tegen jochies. Dat valt wel tegen, dat ze dit niet kunnen benutten.”

En wat met de titelstrijd? “Ajax wordt een expert in het achtervolgen, maar niet in het inhalen. Er werd deze week wel wat gelachen. Ze krijgen dan 75 miljoen voor Frenkie en de kluis ligt vol, wat aangeeft dat de opleiding goed zit, maar een gat van 5 punten op PSV is heel groot. Ook al spelen ze slecht, dan weten ze nog te winnen. Dit is een mokerslag voor Ajax. Ze moeten echt een prijs pakken, als vier jaar zonder titel vijf jaar gaat worden… Ik denk dat een supporter geen moer geeft om de bankrekening maar gewoon bovenaan wil staan.”