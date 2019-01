Man gaat er op klaarlichte dag met peperduur schilderij vandoor: “We dachten dat hij een werknemer was”

Een 31-jarige man wordt momenteel door de Russische politie ondervraagd over een opmerkelijke en brutale diefstal in een museum in Moskou. De dief wandelde zondag het museum op klaarlichte dag binnen en trok een schilderij - met een waarde van 1 miljoen dollar - van de muur. Hij liep er vervolgens mee richting uitgang, voor het oog van tientallen bezoekers en bewakers, die dachten de man een medewerker van het museum was. Hij werd maandagochtend echter al gearresteerd door de politie van Moskou, die het intacte schilderij in zijn woning ontdekte.