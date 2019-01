VIDEO. Gangsters ramen etalage bekende muziekhandel met gestolen wagen: voor 40.000 euro muziekinstrumenten weg

Lummen -

Bij een ramkraak in Lummen hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag voor zo'n 40.000 euro aan muziekinstrumenten gestolen. De drie gemaskerde mannen gingen erg driest te werk. Met een gestolen bestelwagen ramden ze de etalage. Het is al de tweede ramkraak bij Adams Muziekcentrale in Lummen. De politie voert een onderzoek.