Duffel / Herenthout - Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren VOC Neteland vzw in Herenthout heeft zondag in Duffel een wasbeer gevangen.

Het dier was actief in een kippenhok waar hij al vier kippen en een haan had gedood. Waar de wasbeer vandaan komt is nog onbekend. Vermoedelijk is het dier ontsnapt. VOC Neteland vzw weet dat dergelijke dieren illegaal gekocht kunnen worden als huisdier.