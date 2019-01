Studentenresidentie tijdje ontruimd.. voor wagen die olie lekt

Kortrijk - Ongeveer twintig studenten van een residentie in de Meersstraat in Kortrijk moesten maandagochtend hun boeken een tijdje laten voor wat ze waren. De residentie werd door de brandweer immers ontruimd na een vermeend gaslek. Uiteindelijk zocht en vond de brandweer bij een wagen die olie had gelekt.

Even paniek maandagochtend in Kortrijk. De brandweer liet er een studentenresidentie ontruimen nadat iemand een verdachte geur had vastgesteld. De brandweer nam geen risico en haalde alle studenten, ongeveer twintig personen, uit hun kamer. Ook de buurtbewoners werden gewaarschuwd. Uiteindelijk bleek de oorzaak te zoeken in de parkeergarage. Daar had een wagen olie gelekt en die geur bleek verdacht te ruiken. De auto in kwestie is inmiddels uit de garage gehaald.