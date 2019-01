“Taliban en VS bereiken akkoord over vrede in Afghanistan”

De Verenigde Staten en de Taliban hebben een principeovereenkomst bereikt die vrede in Afghanistan mogelijk moet maken, zo meldt The New York Times maandag. In ruil voor een terugtrekking van de Amerikaanse troepen zouden de Taliban akkoord gaan met een staakt-het-vuren en bereid zijn te onderhandelen met de Afghaanse regering.

“We hebben een principeovereenkomst bereikt, die weliswaar nog verder moet worden uitgewerkt voor we kunnen spreken van een echt akkoord”, zegt de Amerikaanse diplomaat en onderhandelaar Zalmay Khalilzad aan The New York Times. “De Taliban hebben tot ons genoegen beloofd te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt van internationaal terrorisme.”

“Er is genoeg vertrouwen aan beide zijden om de principeovereenkomst nu verder uit te werken”, voegde Khalilzad daar aan toe.

Tot nu toe hadden de Taliban de uitnodigingen van de Afghaanse regering voor gesprekken altijd afgewezen. Ze verkozen om rechtstreeks met de Verenigde Staten te praten, hun belangrijkste vijand.

Na negen jaren van moeilijke onderhandelingen met de Taliban is de overeenkomst de eerste concrete stap in de richting van vrede. Vorige week nog vielen bij een aanslag van de terreurorganisatie meer dan honderd doden. Met die bloedige aanslag toonde de Taliban aan dat zij na decennia van oorlog nog steeds erg professioneel georganiseerd is en over flink wat slagkracht beschikt.