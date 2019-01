Relatiebureau dat 15.000 euro inschrijvingsgeld vroeg is failliet

Ivy International Matchmaking, het duurste relatiebureau van ons land, is sinds vorige week donderdag failliet. Dat bevestigt vereffenaar Peter Vercraeye aan de redactie van Het Nieuwsblad Online. Het dure relatiebureau - 15.000 euro inschrijvingsgeld! - was vorig jaar nog groot nieuws. Toen zocht het voor een sjeik een voluptueuze langbenige ega op.

15.000 euro inschrijvingsgeld. Minstens 15.000. Het kon oplopen naar….500.000 want zoveel betaalde die sjeik. Maar 15.000 euro was het minimum. Daarvoor kreeg je beperkte toegang tot de singles in de portfolio.

“Beter is een premium upgrade, van nog eens 15.000 euro. Dan breng ik je in contact met alle Ivy-singles en stellen we je ook voor aan onze stylisten, live-coaches en psychologen. Zo geraak je 75 procent zeker aan een partner”, zei zaakvoerster Inga Verbeeck, toen ze Ivy International Matchmaking in 2015 lanceerde, in Antwerpen.

Lees verder onder de video over hoe het relatiebureau een vrouw zoekt voor een sjeik

Inga Verbeeck had haar idee uit Londen meegebracht. Daar werkte ze vijf jaar in het duurste relatiebureau ter wereld: Berkeley International. Dat zocht discreet een “partner op niveau” voor politici, ceo’s, kunstenaars en advocaten.

Verbeeck zou in Antwerpen hetzelfde doen. Eerst vanuit een villa in Kapellen. “Hier zitten ook genoeg internationale toppers die graag een partner willen maar hun gezicht liever niet op een datingsite posten. Rijke, intelligente mensen, die helaas te weinig zelfvertrouwen hebben om op een man of vrouw af te stappen. Onze psychologen helpen hen wel over de drempel.”

Inga Verbeeck.

Ivy International Matchmaking was streng. Een dikke portefeuille was niet genoeg. Klanten moesten ook geduldig zijn. Inga vertelde over een meneer die ze weigerde. Hij belde in oktober en wilde tegen december een lief om te showen op het kerstfeest. Zo snel ging het niet.

Nee, dan toch beter die sjeik die alle tijd en vooral heel veel geld had om een vrouw te vinden. Hij had een duidelijk idee voor ogen: een blonde, voluptueuze Westerse dame. Oh ja, liefst met lange benen.

Dat type zat niet in de portfolio. “Zet dan zelf een internationale zoektocht op”, zei de sjeik en hij gaf er Inga gelijk een miljoen euro voor. Vier medewerkster moesten in vijf Europese hoofdsteden een casting organiseren. Kandidaten konden zich eerst met foto inschrijven. Daarna kregen ze meer info over de sjeik. Beviel dat, dan mochten ze naar de casting.

Het is niet bekendgemaakt of die zoektocht iets opleverde. Wel is ondertussen geweten dat de medewerksters van Ivy International Matchmaking steeds onregelmatiger werden betaald en op de duur niet meer. Het bureau liep leeg.

Veel verhalen

Donderdag is het relatiebureau failliet verklaard. “We zijn nog aan het uitzoeken hoe diep de put is”, zegt vereffenaar Peter Vercraeye van de Antwerpse rechtbank van koophandel. “Ik hoor veel verhalen over het bureau. Er is van alles rond aan het bewegen. We moeten nog veel natrekken.”