Werklozen laten aan universiteit Rotterdam gratis hun tatoeages weghalen

Negen werklozen zijn maandag op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het eerst gelaserd om hun tatoeages op gezicht, hals of handen gratis te laten verwijderen. De komende twee jaar zullen zij en anderen nog een serie behandelingen moeten ondergaan om het gewenste resultaat te bereiken.

Het is een initiatief van de stichting Spijt van Tattoo en de universiteit. De stichting, voortgekomen uit een tattooshop, constateerde dat veel mensen spijt hebben van een tatoeage, maar vaak geen geld hebben voor de dure behandeling.

Na een oproep meldden zich ruim 117 deelnemers die willen meedoen. Om voor de gratis behandelingen in aanmerking te komen, moeten ze werkzoekende en bereid zijn om mee te werken aan een documentaire. Die zal op middelbare scholen worden vertoond om scholieren te waarschuwen voor de negatieve effecten van een tatoeage, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Voorwaarde is ook dat de tatoeages op gezicht, hals of handen zitten. Tevens moeten de deelnemers meewerken aan een onderzoek naar tatoeages van cultuurprofessor Henri Beunders van de Erasmus Universiteit.