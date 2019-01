Leuven installeert alcoholtesters in grote ondergrondse parkings

Leuven - Het Leuvense stadsbestuur gaat in zeven grote ondergrondse parkings alcoholtesters installeren. Daarmee kunnen bestuurders vooraleer in het voertuig te stappen op vrijwillige basis en gratis controleren of ze niet teveel alcohol geconsumeerd hebben. Leuven sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Emilie Leus die de eerste zogenaamde ‘Alcoscans’ in de maand februari zal installeren.

“Het is een belangrijke maatregel waarmee autobestuurders kunnen vermijden met teveel alcohol in het bloed een wagen te besturen en die op die manier bijdraagt tot de verkeersveiligheid”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), die een en ander maandag bekendmaakte tijdens een persontmoeting. Leuven investeert 3.500 euro in de aankoop van de alcoholtesters. Deze zullen geplaatst worden in de parkings Philipssite, Vaartkom, Tweewaters, Ladeuze, Center, Station en in de Minckelersparking.