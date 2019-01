Meteen protest tegen komst van drie ijsberen naar Pairi Daiza

De nieuwe politieke partij DierAnimal vindt dat dierentuin Pairi Daiza geen ijsberen mag opsluiten in zijn nieuwe afdeling The Land of The Cold. “Die dieren gaan daar zot worden”, zei voorzitter Constance Adonis.

Pairi Daiza opent straks de nieuwe afdeling (18 hectaren) The Land of The Cold. Daarin is plaats voor drie ijsberen. Dat zint Constance Adonis van de nieuwe politieke partij DierAnimal niet. Zondag was ze duidelijk in het discussieprogramma “C’est pas tous les jours dimanche” (RTL).

Wereldbol

“Die dieren zullen snel sterven in gevangenschap. En ze zullen zot worden. Ze gaan - net zoals honden in gevangenschap - rondjes beginnen draaien. Het is volkomen tegennatuurlijk om die dieren naar ons land te laten overkomen”, zei Constance Adonis.

Ze had nog een wereldbol mee op te tonen waar die ijsberen normaal leven. “De noordpool is hun natuurlijke biotoop. En nu moet je eens kijken waar België ligt. Je kan die dieren evengoed overbrengen naar een Afrikaans land.”

Er is geen koelkast meer

Tim Bouts van pairi Daiza.

Tim Bouts, zoölogische directeur van Pairi Daiza, reageerde: “Mevrouw wil de ijsberen in de koelkast zetten. Helaas, er is geen koelkast meer. Dat komt door de klimaatopwarming. Dat is het echte probleem van de ijsberen.”

Bouts gaf wel toe dat oude dierentuinen niet geschikt zijn voor ijsberen. Toen werden ze nog samengezet. Dat was slecht. Bij Pairi Daiza zullen de drie ijsberen elk hun eigen afgesloten leefruimte hebben.

Constance Adonis van DierAnimal zegt dat we het probleem van de ijsbeer niet oplossen door ze hier bij ons ruim behuisd in een zoo te zetten. Dat beaamde Tim Bouts van Pairi Daisa. “Maar door de ijsbeer bij ons te tonnen, kunnen we mensen bewust maken van het probleem.”