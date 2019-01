Primeur: in dit Belgisch dorp moeten de inwoners binnenkort niet meer betalen voor hun elektriciteit

Het Waalse dorp Crisnée begint met een opmerkelijk pilootproject: het gemeentebestuur koopt een windmolen en 1.000 zonnepanelen om de 3.400 inwoners en de bedrijven die er gevestigd zijn van gratis elektriciteit te voorzien. “Energie voorzien op grote schaal is efficiënter dan alle burgers zelf energie te laten opwekken”, zegt energiespecialist Joannes Laveyne (UGent).

De burgemeester van Crisnée, Philippe Goffin, en zijn schepencollege stelden het project maandagochtend fier voor. Hun inwoners moeten voortaan niet meer betalen voor hun elektriciteit. De windmolen en 1.000 zonnepanelen die ze daarvoor kopen, zullen meer stroom genereren dan de burgers en bedrijven er consumeren. Dat is een primeur in ons land.

Wat de inwoners en bedrijven wel nog zullen moeten betalen, zijn de transport- en gebruikskosten van het netwerk. “Maar de geproduceerde energie zal beschikbaar worden gesteld aan de inwoners, omdat we vinden dat het vandaag te duur is voor hen”, zegt burgemeester Philippe Goffin bij RTL.

Power for You

Het pilootproject waaraan Crisnée deelneemt, heet ‘Power For You’ en wordt overzien door professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik. “Het wordt de eerste keer dat mensen de kans krijgen om in te stappen in een elektriciteitsgemeenschap voor hun stroomtoevoer. Maar ze worden niet verplicht om dat te doen. Ze mogen ook klant blijven bij hun huidige beheerder, al is de kans groot dat ze dan 30 procent meer zullen betalen”, aldus Ernst.

De molen en de zonnepanelen kosten de gemeente Crisnée 2,5 miljoen euro. “Het is inderdaad een investering”, zegt burgemeester Goffin. “We gaan die spreiden over de volgende 20 à 25 jaar. We ontkennen niet dat het moeite vraagt, maar het klimatologische en energie-aspect is zo belangrijk dat we vinden dat we dit moeten doen.”

In maart moet in de Waalse regering gestemd worden over de oprichting van de elektriciteitsgemeenschap. Als het licht daar op groen gezet wordt, kan de bal aan het rollen gaan.

“Goed initiatief”

Het pilootproject zal met grote ogen gevolgd worden door de andere steden en gemeenten in ons land, waar de inwoners zonder twijfel ook blij zouden zijn met veel goedkopere elektriciteit.

“Vanuit milieuoogpunt is het zeker een goed initiatief”, zegt energiespecialist Joannes Laveyne van de UGent. “Het heeft bovendien het schaalvoordeel. Als je een groot veld vol legt met zonnepanelen , zal dat veel efficiënter zijn dan elk huis zijn eigen kleine installatie te geven. Maar het is natuurlijk nodig dat iemand daarin investeert. Het is interessant om zien dat de gemeente dat doet.”

Volgens Laveyne leeft in Vlaanderen nog de misvatting dat het de bedoeling is dat ieder gezin het best zelf zijn energie kan gaan opwekken. “Grootschalige installaties zijn efficiënter. In Vlaanderen is de politieke keuze gemaakt om vooral in te zetten op de subsidies van kleine installaties, waarvan je het effect meteen voelt. Daarom is dit zeer interessant.”