Politieman die met 1,6 promille in bloed ongeval veroorzaakt: “Sorry, ik was met mijn gsm bezig”

Brugge - Een Brugse politie-inspecteur kreeg een rijverbod van dertig dagen en een geldboete van 1.600 euro. De man reed in augustus met 1,6 promille alcohol in zijn bloed tegen een vluchtheuvel, een paaltje en een geparkeerde wagen.

De politie-inspecteur van de politiezone Brugge verscheen gisterenmorgen met het schaamrood op de wangen voor de politierechter. Hij moest zich daar verantwoorden omdat hij onder invloed van alcohol een zwaar verkeersongeval veroorzaakte. “Hij kwam terug van de tennisclub en had effectief meer gedronken dan toegelaten”, aldus zijn advocaat. “Maar ik wil wel benadrukken dat hij wel nog in staat was om te rijden. Op het ogenblik van het ongeval was hij ook al even onderweg.”

Auto rijp voor schroothoop

De inspecteur reed die bewuste 2 augustus vorig jaar langs de Gistelsteenweg op de grens tussen Varsenare en Sint-Andries toen het fout ging. In een heel flauwe bocht verloor hij de controle over het stuur van zijn wagen. Hij ramde eerst een vluchtheuvel en een paaltje om daarna tegen een geparkeerde auto te knallen. Vlak voor een boom kwam hij uiteindelijk tot stilstand. De schade aan de geparkeerde wagen was zeer groot en de auto van de inspecteur zelf was klaar voor de schroothoop.

De politieman heeft al 40 jaar dienst, maar blies na het ongeval wel positief. De ademtest wees uit dat hij met 1,6 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur zat. Zijn advocaat wees wel op de gevaarlijke verkeerssituatie op de plaats van het ongeval. “Er is daar een plotse versmalling van de rijbaan. En volgens buurtbewoners gebeurden er al verschillende zware ongevallen”, klonk het. “Al beseft mijn cliënt uiteraard dat hij in fout was.”

Afgeleid door gsm

De politierechter vroeg zich af hoe het ongeval op de relatief rechte weg kon gebeuren. Daarop gaf de inspecteur toe dat hij vlak voordien met zijn gsm bezig was. Een uitleg die - komende uit de mond van iemand van de politie - bij de rechter in het verkeerde keelgat schoot. “Het is geen excuus, maar ik reed met de wagen van mijn vrouw. Daardoor was mijn telefoon niet geconnecteerd.”

De man kreeg een rijverbod van 30 dagen en een boete van 1.800 euro, waarvan 1.000 euro effectief. Omdat de wagen ook niet geldig gekeurd bleek, kreeg hij ook daarvoor nog een boete van 120 euro. Daarnaast kreeg hij ook van zijn korpschef een sanctie opgelegd. “Een politieman is ook buiten zijn dienst een politieman”, aldus korpschef Dirk Van Nuffel. “Hij heeft een interne tuchtsanctie opgelopen. De feiten gebeurden in zijn privé, dus een ontslag was niet aan de orde.”