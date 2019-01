Docent op non-actief gezet nadat hij leerling bij nekvel grijpt: “Laat mijn moeder niet uitschelden voor hoer”

Er doken onlangs beelden op waarin een docent een leerling bij het nekvel grijpt na een incident op school. De jongeman had een krukje tegen de scheenbenen van de man gegooid en schold hem uit, waardoor de onderwijs-assistent uit zijn dak ging. Hij werd door directie van het Kennemer College op non-actief gezet om de “rust te laten wederkeren”. De leerkracht krijgt nu steun van inwoners van de Noord-Hollandse gemeente: er werd een petitie opgezet en geld ingezameld om de leerkracht een hart onder de riem te steken.

Gerrit Keeman zit momenteel thuis, maar verklaarde in de Nederlandse media dat hij geen spijt heeft van het incident. “Ik laat mijn moeder niet uitschelden voor hoer”, klinkt het stellig bij de docent die een week voor zijn pensioen de school moest verlaten. De beelden van het incident werden lustig bekeken en gedeeld nadat ze op de Nederlandse website Dumpert verschenen.

Er werd al snel een petitie opgezet om de school en de overkoepelende Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland te dwingen opnieuw te overleggen over zijn schorsing. Dat meldt Bert Jacobsz, die de petitie opstartte.

“De directie heeft aangegeven opnieuw in overleg te gaan over de kwestie”, aldus Jacobsz. De directie van de school zou volgens Nederlandse media vandaag nog een spoedoverleg houden over het incident, maar volgens De Telegraaf wilde het Kennemer College niet reageren op die bewering.

