Norbertijnen in Heverlee gaan na 230 jaar opnieuw bier brouwen

Heverlee - De Norbertijnen van de Abdij van Park in Heverlee gaan op kleine schaal opnieuw enkele artisanale bieren brouwen. Ze hernemen daarmee een eeuwenoude traditie die op het einde van de 18e eeuw bij de Franse revolutie abrupt werd afgebroken toen de abdij gesloten werd. De eerste brouwsels kunnen wellicht al in de maanden mei of juni geconsumeerd worden.

“Het is naar aanleiding van de restauratiewerken in de abdij dat het idee ontstaan is om de brouwactiviteiten te hernemen. De microbrouwerij zal geïnstalleerd worden in een gedeelte van het gastenkwartier”, aldus pater Filip Noël die hiertoe de cvba Braxatorium Parcensis (Bra-Pa) oprichtte.

Het is volgens Noël momenteel nog onduidelijk welke bieren er zullen gebrouwd worden en onder welke naam. “We bestuderen momenteel nog recepten en zullen in de traditie van vroeger vooral producten gebruiken die in de omgeving van de abdij gewonnen worden”, aldus Noël. ‘Quirinis’, dat verwijst naar een heilige wiens relikwieën in de abdij begraven liggen, is een mogelijke naam voor het bier. “Het is bovendien een heilige die aanroepen wordt voor een goede oogst en natuur.”

Om de nodige werken te kunnen uitvoeren sluit de cvba Bra-Pa een samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven, die met het oog op de uitvoering van de restauratiewerken momenteel erfpachthouder is van een groot deel van de abdij.