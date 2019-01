Het Autosalon is voorbij: dit gebeurt er nu met de auto’s die er stonden

Het Autosalon zit er op. De laatste voertuigen worden tegen maandagavond weggehaald uit de Heizelpaleizen. Maar wat gebeurt er nu met al de wagens die daar tien dagen hebben staan blinken en waar duizenden mensen in hebben gezeten? Worden ze als nieuw verkocht? Of kan je ze voor een zacht prijsje op de kop tikken? En hoe groot is de schade aan die voertuigen? Wij zochten het uit.