Man blijft mogelijk blind aan één oog na vechtpartij in dancing Carré

Willebroek - Een 26-jarige man uit Halle kreeg vorige nacht een glasscherf in zijn oog nadat hij met een glazen fles op het hoofd werd geslagen. Drie verdachten uit Gent zijn opgepakt.

Het parket Antwerpen (afdeling Mechelen) heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd na een zwaar incident in dancing Carré in Willebroek. Een 26-jarige man uit Halle werd er in de nacht van zondag op maandag met een glazen fles op het hoofd geslagen.

De feiten speelden zich even voor 5 uur af in de dancing Carré langs de A12 in Willebroek. Een 20-jarige vrouw uit Tubeke werd tijdens het dansen lastiggevallen door een man. Ze had hem duidelijk aangegeven dat ze met rust gelaten wilde worden. Een vriend van het meisje, het latere slachtoffer van 26, kwam tussenbeide, omdat de man de vrouw niet gerust liet.

Samen met enkele vrienden keerde hij zich tegen de vriend van het meisje. Het resulteerde uiteindelijk in een vechtpartij, waarbij de man uit Halle werd geslagen met een glazen fles die op een tafel stond.

Het slachtoffer raakte daarbij zeer ernstig gewond en werd door de hulpdiensten afgevoerd. Het slachtoffer kreeg onder meer een glasscherf in de oogbol, met een blijvend oogletsel tot gevolg.

De politie kon drie mannen uit Gent van 22, 29 en 30 jaar arresteren. Ze worden momenteel verhoord.