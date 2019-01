Vrouw aangehouden voor toedienen van messteken aan vijftiger uit Turnhout

Genk - De onderzoeksrechter in Tongeren heeft maandag een 28-jarige vrouw uit As aangehouden en opgesloten. Ze wordt verdacht van het toebrengen van messteken aan een 53-jarige man uit Turnhout. De zwaargewonde man wilde zondagochtend nog op eigen kracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk rijden, maar op de Europalaan in Genk ging hij met zijn voertuig van de rijbaan. Hij werd met steekletsels in zijn voertuig aangetroffen. Het parket van Limburg startte een gerechtelijk onderzoek.

Meegenomen door ambulance

De feiten speelden zich rond 4 uur ‘s ochtends af. De vijftiger uit Turnhout had messteken opgelopen in de buik, het gezicht en aan de pols. Tijdens zijn rit naar het ziekenhuis belandde hij met zijn wagen in de berm. Een ambulance die voorbijreed, nam de vijftiger mee. Hij was levensgevaarlijk gewond. In het ziekenhuis stabiliseerde de toestand.

De exacte omstandigheden van de feiten worden verder onderzocht. Het parket stuurde een forensisch team en het gerechtelijk lab voor een sporenonderzoek ter plaatse. De politie CARMA pakte de 28-jarige vrouw uit As op. Ze zit intussen achter de tralies.