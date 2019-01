VIDEO. Zwart protest tegen hervorming school: slogans, monden dichtgeplakt en mensenketting

Waregem - Ongeziene taferelen maandagochtend aan het O.L.V.-Hemelvaartinstituut. Leerlingen en leerkrachten protesteren tegen de hervorming van het secundair onderwijs en vooral tegen het gebrek aan participatie bij het ontstaan van die hervorming.

Vorige week trokken de leerkrachten aan de alarmbel, omdat de hervorming maandagavond officieel zou worden voorgesteld. Maandagochtend zetten ze hun boodschap kracht bij door samen te protesteren. Met honderden stonden ze aan de schoolpoort op de Markt. Gekleed in het zwart en met een zwart kruis op de mond. Leerlingen uit de richtingen Latijn en Grieks maakten spandoeken waarop ze zich onder meer, in het Latijns, afvroegen wat het belang is van de hervorming. En ook ouders vragen het zich af. “Je gaat als ouder je kind niet twee jaar in de ene school steken om het dan opnieuw te laten veranderen. Gelukkig moeten mijn kinderen uit het derde en eerste middelbaar niet meer veranderen nu ze hier al zitten”, zegt een mama die haar kinderen aan de schoolpoort afzette maar verder liever anoniem wenst te blijven. Want ze uit ook een bekommernis die overal weerklinkt. “Er is vooral goed nagedacht over hoe een bepaalde school door deze hervorming in een goed daglicht wordt gesteld.”

Totaal verschillende scholen

Daarmee verwijst de mama naar het College, waar directeur van de scholengemeenschap Jean-Marie Noreillie eveneens rechtstreeks directeur van is. Améline Verhelst, leerling Economie-Moderne Talen in het zesde middelbaar in Hemelvaart en voorzitster van de leerlingenraad, beaamt die bekommernis. “Je kiest niet alleen voor een opleiding, ook voor een school en een bepaald type mensen. Beide scholen zijn totaal verschillend. Iedereen uit Waregem en omstreken weet dat. Dat is niet negatief bedoeld, maar dat is gewoon zo.”

De voorzitster betreurt dat ze niet betrokken werden bij de hervorming. “Als leerlingenraad zijn we niét gehoord. Zonder onze leerkrachten wisten we nog steeds van niets. We willen hierin betrokken worden.” Dat is ook de grote vraag van de leerkrachten. “Laat ons toch samenzitten en participeren. Het kan niet dat wij en onze leerlingen monddood gemaakt worden”, luidde het maandag anoniem.

Thema’s

De discussie gaat over het feit dat het College over enkele jaren als enige nog Latijn en Handel mag aanbieden vanaf de derde graad. Hemelvaart krijgt er alle sociale richtingen voor in ruil. Zo worden de scholen ingedeeld in thema's. Noreillie zelf zegt zich niet geviseerd te voelen. “Ik voel me niet geviseerd, want we nemen de interne concurrentie tussen de twee scholen net weg door er niet langer meer een uitgebreid dubbelaanbod te organiseren. Er is trouwens wél overleg geweest. Al wil ik ook benadrukken dat het niet evident is om 24.000 leerlingen en ouders stuk voor stuk te bevragen. Wat we wel gaan doen is de officiële kanalen gebruiken om iedereen te bevragen, zoals het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap.”

Frontlinie

Niet iedereen betoogde maandag mee. Een groepje leerlingen uit het beroepsonderwijs aanschouwde alles, samen met enkele vrienden uit het college. “Ik vind het wat belachelijk dat ze hiervoor protesteren”, zegt een 16-jarige leerlinge uit Hemelvaart. “Bij ons zijn ze welkom”, grapt een collegeleerling. “Maar niet iedereen. Anders zijn wij met te veel.”

In de frontlinie van het protest stonden ook enkele piepjonge leerlingen. Zoals Nomad D'Haene (13) die de opleiding Handel volgt. Hij leek het allemaal niet goed te weten. “Ze hebben het ons uitgelegd hoor, maar ik weet niet goed waarom ik hier sta. Omdat iedereen naar zijn school naar keuze moet kunnen gaan, juist, daarom”, besloot D'Haene, met de adem van een leerkracht in zijn nek. Afwachten of het geprotesteer nog iets uithaalt voor zijn jongeren vrienden.