Maand na rellen tijdens oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek: nog geen enkele relschopper gearresteerd op basis van videobeelden

Sint-Jans-Molenbeek - Eind deze week is het precies een maand geleden dat relschoppers op Oudejaarsnacht lelijk huis hielden in Sint-Jans-Molenbeek. De politie maakte zich sterk de daders snel te zullen identificeren op basis van camerabeelden. Maar tot op vandaag is nog geen enkele amokmaker verhoord.

Eerst nog even de feiten. De nieuwjaarsviering in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek liep totaal uit de hand. Politie werd belaagd, straatmeubilair vernield, winkels geplunderd en op tal van plaatsen werd brand gesticht. Zelfs de brandweerlui die ter plaatse kwamen om het vuur te blussen, werd door de relschoppers bekogeld met stenen.

De politie heeft dezelfde nacht nog een twintigtal relschoppers administratief opgepakt. Twee andere amokmakers werden gerechtelijk aangehouden. “Maar twee”, klonk het bij de omwonenden en handelaars die schade hadden geleden.

De politie van Sint-Jans-Molenbeek en het Brusselse parket lanceerden daarop een oproep dat mensen filmpjes van de rellen of beelden van bewakingscamera’s in de buurt konden binnenbrengen in de hoop zo veel mogelijk relschoppers te kunnen identificeren en vervolgen. Er werd een fotoboek aangelegd met de grootste relschoppers, die “snel geïdentificeerd zouden worden”.

Tien dagen later had de politie het over vijf verdachten die geïdentificeerd waren. Catherine Moureaux (PS), burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, heeft dat afgelopen vrijdag bevestigd. Maar politiecommissaris Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West zegt dat het er intussen meer zijn. Hoeveel, wil hij voorlopig niet zeggen.

“Deze week vindt er op het parket van Brussel nieuw overleg plaats over de rellen. Die identificatie verloopt niet zo eenvoudig als het lijkt. Eerst moeten we verdachten formeel herkennen, dan moeten we kunnen bewijzen dat persoon A effectief een steen neemt en in de richting van de politie gooit of spullen steelt uit een geplunderde winkel. Het volstaat niet om iemand te herkennen die tussen de relschoppers loopt. Je moet kunnen bewijzen dat hij effectief strafbare feiten pleegt. En welke feiten. En dan moet alles in processen-verbaal worden gegoten die naar het parket gaan. We hebben niet stilgezeten, maar het neemt allemaal tijd in beslag”, zegt Berckmans.

Berckmans bevestigt aan Nieuwsblad.be wel dat van de verdachten die geïdentificeerd werden op basis van camerabeelden, nog altijd niemand werd opgepakt, laat staan verhoord.

Een van de relschoppers die op Oudejaarsnacht zelf nog werd gearresteerd en die voor de onderzoeksrechter moest verschijnen, kreeg een rechtstreekse dagvaarding en moet zich op 1 februari voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor smaad, weerspannigheid en bedreigingen aan agenten.