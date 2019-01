Snelle dieven bieden gestolen werken van Belgische kunstenaar meteen te koop aan

Brussel / Wezembeek-Oppem - Lang hebben de dieven van een tiental schilderijen van de Belgische kunstenaar Kurt Peiser in Wezembeek-Oppem niet gewacht om munt te willen slaan uit hun misdrijf. Verscheidene van de onlangs gestolen doeken duiken her en der al op in veilinghuizen. Werken van Peiser halen tot 15.000 euro op veilingen.

De diefstal werd vorige vrijdag ontdekt door een familielid van de in 1962 overleden kunstenaar.

Toen hij iets ging ophalen in een garagebox in Wezembeek die eerder als opslagplaats dienst doet, bleek de deur niet meer op slot. Al bij de eerste oogopslag merkte deze persoon dat verscheidene schilderijen van zijn grootvader verdwenen waren, ruim een tiental, schatte hij in.

Ukkel

De zoektocht naar de daders leek al snel een duw in de rug te krijgen toen twee van de verdwenen werken opdoken in een veilinghuis in Ukkel, de gemeente waar Kurt Peiser nog gewoond heeft en in 1962 overleden is.

De persoon die het doek binnen bracht, bleek te goeder trouw. Hij kon een factuur voorleggen van de koop in een winkel aan het Brusselse Vossenplein. Intussen zijn nog andere van de gestolen schilderijen, een vijftal in totaal, in andere veilinghuizen opgedoken en niet alleen in het Brusselse. Ook in Mechelen was dat het geval.

Geen gespecialiseerd team

Toch vrezen deskundigen dat, bij gebrek aan een (intussen ontmanteld) gespecialiseerd team bij de federale politie, de zoektocht naar de kunstdieven moeilijk zal verlopen. De elementen van het onderzoek liggen immers verspreid over meerdere gemeenten en zelfs gewesten, wat de coördinatie niet ten goede komt.

Werken van Kurt Peiser worden in de kunstwereld sterk gewaardeerd. Op veilingen halen zij makkelijk 3.000 tot 15.000 euro per stuk. De in 1887 geboren Antwerpenaar beperkte zich niet alleen tot schilderijen. Hij maakte ook heel wat etsen en lithografieën, naar schatting zelfs meer dan 350.

Antwerpse haven

Hij haalde zijn inspiratie vaak uit het leven op en rond de kades van de Antwerpse haven en uit het leven van de zeeman, dat hij zelf gedurende 10 jaar had gedeeld.

Daarin toonde Peiser zijn humanistische ingesteldheid door de armoede en de zelfkant van de samenleving zonder schroom uit te beelden. Hij stelde tentoon van in Londen tot in Sjanghai en zelfs het British Museum heeft werken van hem.