Heftige beelden: vliegtuig maakt noodlanding tijdens sneeuwstorm maar crasht

Er is een video opgedoken van een heftige vliegtuigcrash in Rusland. Op de beelden is te zien hoe een Tu-22 gevechtsvliegtuig crasht tijdens een noodlanding, nadat het toestel in een sneeuwstorm terechtkwam. Bij de landing breekt het toestel in stukken en vliegt het meteen in brand. Drie van de vier bemanningsleden kwamen om. De vierde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt momenteel een onderzoek naar wat er precies is misgegaan.