Wintersolden waren geen succes

Brussel - De wintersolden die nog lopen tot donderdag 31 januari, zijn geen succes geweest, zo stelt Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, in een persbericht. Comeos, de federatie voor handel en diensten, maakt een wisselvallige balans op van de wintersolden, “zoals het weer in België”.

“Het warme winterweer deed in geen geval goed aan de verkoop”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, in het persbericht. “Naast dit moet echter ook rekening gehouden worden met het veranderende aankoopgedrag van de consument en met het feit dat modewinkeliers minder aankochten en dat er hierdoor minder stock was.”

Gemiddeld verkochten zelfstandige modehandelaars 7 procent minder solden in vergelijking met de wintersolden van januari 2018, aldus Mode Unie. Belangrijkste oorzaak is volgens de modehandelaars het warme winterweer.

Volgens de federatie geeft 57 procent van de modewinkeliers aan dat ze dit winterseizoen minder hebben verkocht dan vorig jaar. Daarnaast stelt 34 procent evenveel en 9 procent beter verkocht te hebben. Gemiddeld blijft er nog 25 procent stock in de winkel hangen op het einde van de solden, of 2 procent meer dan na afloop van de wintersolden vorig jaar. Die cijfers komen uit een rondvraag van het onderzoeksbureau Marketing Development bij 840 zelfstandige modehandelaars, in opdracht van Mode Unie.

De belangrijkste oorzaak van de mindere verkoop is volgens de handelaars het warme winterweer. Het merendeel geeft ook aan minder stukken en minder merken te hebben aangekocht in vergelijking met het winterseizoen van 2017.

Online kopen

Volgens Mode Unie geeft 77 procent van de moderetailers ook aan dat jongeren anders aankopen. “Zo valt op dat jongeren minder gericht zijn op het kopen van kwaliteitsvolle stukken en voor wat lingerie, nacht- en badkleding betreft veel online kopen”, aldus de federatie. “Met 35.000 jonge klimaatspijbelaars die betogen voor een beter klimaatbeleid, hoopt Mode Unie dat de betogers hun gedachten voor het milieu omzetten in een passend en doordacht aankoopbeleid. Duurzame en kwaliteitsvolle kledij in de fysieke winkel kopen is immers een pak beter voor het milieu dan het meermaals per jaar wisselen van de kleerkast met fast fashion die online - en veelal in het buitenland - gekocht wordt en op die manier een lange, vervuilende weg moet afleggen via het wegvervoer.”

Comeos stelt dat de soldenperiode dit jaar vooral online een succes is geweest. “We zien enerzijds dat in de winkelstraten zelf de soldenverkoop schommelde gemiddeld tussen -2 en +5 procent ten opzichte van vorig jaar maar de onlineverkoop steeg met 6 procent ten opzichte van de wintersolden van vorig jaar. Meer en meer mensen slaan hun slag bij de solden nu ook online, dat hebben we dit jaar duidelijk gezien”, stelt Kathy Bergen, sector manager Fashion bij Comeos.

Het warme winterweer heeft voor heel wat stock gezorgd aan het begin van de solden. Het zijn dan ook vooral de winteritems die goed verkochten zoals jassen, truien, broeken en schoenen, aldus Comeos.