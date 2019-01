Politie kan stapels slagroomcapsules niet meer aanzien: "Verplicht verkopers en fabrikanten om te waarschuwen voor deze drug"

Sint-Niklaas / Lokeren - In een aantal Wase politiezones zit het gebruik van slagroomcapsules als (legale) drug in de lift. “Verplicht verkopers om te waarschuwen voor het verkeerd gebruik van de flacons”, dringt commissaris Rudi De Clercq van de politie Lokeren aan.

Je hebt ze nodig in de keuken om uw slagroom perfect stijf te krijgen, maar jongeren gebruiken de capsules niet om te kokerellen. Het lachgas dat in het buisje zit, wordt in een ballon gespoten en vervolgens geïnhaleerd. Het resultaat is een roes van enkele minuten die de gebruikers een ‘lacherig’ en zweverig gevoel geeft. Op plaatsen waar veel jongeren komen liggen de lege capsules vaak met hopen bij elkaar. Het lachgas is ook populair aan discotheken waar het vaak in grote hoeveelheden wordt aangeboden en gebruikt. “Sinds vorig jaar merken we een stijging van achtergelaten en gebruikte slagroomcapsules”, stelt de lokale recherche van de politiezone Sint-Niklaas vast. “Daardoor vermoeden we dat het gebruik van dit type ‘drug’ toeneemt. Van een rage is geen sprake. Het is een nieuw soort ‘drug’ die opmars maakt.”

Vrij te koop

De slagroomcapsules liggen in alle horeca- en huishoudwinkels vrij te koop in de rekken. Toxicoloog Jan Tytgat waarschuwt al geruime tijd voor de gevaren van het gebruik van lachgas. “Het is een narcosemiddel dat in grote dosissen schadelijk kan zijn”, zegt hij. “Na gebruik ervan kan je een gebrek aan zuurstof ervaren. Dat kan leiden tot braakneigingen, misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs de dood. De grens tussen die fases is erg klein.”

Toch zien gespecialiseerde instellingen het alsnog niet als een probleem. Aangezien de slagroomcapsules legaal te verkrijgen zijn, kan de politie ook niet optreden tegen het gebruik ervan als drug. “Bepaalde instanties die bezig zijn met alcohol- en drugproblematiek zien het oneigenlijk gebruik van deze capsules als een voorbijgaande problematiek”, zegt commissaris Rudi De Clercq van de lokale politie Lokeren. “Maar dat is het niet. De fabrikanten en verkopers van dergelijke capsules moeten toch op de hoogte zijn van het gebruik ervan als drugs? Zij hebben een mede-verantwoordelijkheid en moeten gebruikers waarschuwen voor het oneigenlijk gebruik, ook al wordt dit (nog) niet opgelegd door de overheid.”