KV Mechelen geeft beloftevolle verdediger Alec Van Hoorenbeeck contract tot juni 2020

Mechelen - Alec Van Hoorenbeeck heeft bij KV Mechelen zijn handtekening gezet onder een contract tot juni 2020. Dat heeft het team uit de Proximus League vandaag laten weten.

De 20-jarige Van Hoorenbeeck, een linksvoetige verdediger, maakt sinds eind 2018 deel uit van de A-kern. In de overeenkomst tot juni 2020 is een optie op een bijkomend seizoen opgenomen.

KV Mechelen won in 1B de eerste periode en staat in de tweede samen met Beerschot Wilrijk aan kop. Malinwa is ook nog aan zet in de halve finales van de Beker van België, waar het reeksgenoot Union partij geeft. De heenmatch in Mechelen eindigde op 0-0, de return in de hoofdstad volgt dinsdag. (belga)