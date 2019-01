De plotse dood van Matthias Hofman (31), broer van gemeenteraadslid Laurens Hofman en zoon van KV Sint-Gillis-voorzitter Frank, gaat als een schok door Sint-Gillis. “Hij was de beste broer die ik me kon inbeelden”, zegt Laurens.

Matthias Hofman (31) overleed in de nacht van zaterdag op zondag in de nachtclub Kompass in Gent, waar hij aan het werk was. Hij klaagde eerder op de dag al over stekende pijn in zijn buik, ’s nachts ...