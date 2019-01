Belgische gerecht speelt sleutelrol bij ontmantelen internationale hacking van servers

Mechelen - Na huiszoekingen op negen plaatsen in Oekraïne zijn drie verdachten verhoord over hun rol bij een grootscheepse hacking van servers.

De actie kwam er na een samenwerking tussen de Belgische Federal Computer Crime Unit (FCCU), Europol, de National Police en het parket-generaal van Oekraïne en het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI). Aan de basis lagen twee onderzoeken die leidden naar de illegale marktplaats ‘xDedic’, die de toegang tot gehackte servers te koop aanbood. Dat laat het federaal parket weten in een persbericht.

De operatie kwam er na twee afzonderlijke onderzoeken: eentje geleid door de Mechelse onderzoeksrechter op vraag van het federaal parket en het Oekraïense gerecht naar enkele verkopers op xDedic, en een Amerikaans onderzoek gericht tegen de dadergroep die de illegale online marktplaats xDedic organiseert en uitbaat.

Op 24 januari gingen de politiediensten over tot negen huiszoekingen, waarbij verschillende informaticasystemen werden in beslag genomen. De illegale marktplaats werd ook offline gehaald.

Via xDedic hadden klanten toegang tot ettelijke tienduizenden gecompromitteerde servers van onwetende benadeelden (bedrijven en particulieren). De hacking gebeurde door het kraken van de toegang via het Remote Desktop Protocol (RDP). Kopers en verkopers verhandelen dergelijke RDP-servers op dit platform voor bedragen vanaf slechts zes tot meer dan tienduizend dollar per stuk.

De onderzoeken in België, Oekraïne en de Verenigde Staten gaan voort.