Kleindochter opdrachtgever Schellebellemoord: “Ik had de moord kunnen tegenhouden”

Gent - In de zogenaamde Schellebellemoord worden -vooraf aan de pleidooien- eerst nog een lange lijst van getuigen gehoord door het hof. Een ervan is kleindochter Candy V. Zij wist ogenschijnlijk duidelijk van het moordplan.

Prosper V. (77) wordt ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. Prosper V. werd veroordeeld tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda V. kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen in beroep.

Voor het hof in Gent moet nu het ganse proces worden over gedaan. Vooraleer gepleit wordt, worden eerst nog 21 getuigen gehoord. Een ervan is kleindochter Candy V. Hoewel ze definitief buiten vervolging werd gesteld, wist ze duidelijk van het moordplan. Haar toenmalige vriend, David C., had haar ook verteld wat stond te gebeuren. Maar tijdens haar getuigenis voor het hof van beroep, krabbelde ze terug. “David vertelde soms iets in brokjes en achteraf is heel die puzzel in elkaar gevallen. Alles wat mij voordien en nadien is verteld, is een geheel geworden.”

Ik was zwanger

Toch confronteerde advocaat Frank Scheerlinck haar met haar verklaring: ‘Ik was akkoord dat David, Sabrina V. zou inhuren. Zo bleef hij er tenminste van tussen.’ “Je kan toch je toestemming niet geven aan iets wat je pas achteraf weet? “, vroeg de raadsman van David C. Candy V. moest hem het antwoord schuldig blijven. “Ik was toen zwanger, vol emoties! “ Zelf voelt ze zich achteraf ook schuldig. “Ik had de moord tegen kunnen houden. Ik voel me schuldig daarover. Ik had een grote invloed op mama, opa en David. Waarom ik het niet gedaan heb? Ik weet het niet en ik weet het nog steeds niet! “

Wel wijst ze met een beschuldigende vinger naar haar moeder. “Ik denk nog steeds dat mijn moeder de drijvende kracht is achter dit verhaal. Mijn moeder is in staat om mensen te manipuleren. Zij is sterker qua persoon.”

Dinsdag worden nog een tiental getuigen verhoord. Of nadien de pleidooien kunnen starten, is onduidelijk. Meester Scheerlinck legde alvast een conclusie neer waarin hij schrijft dat de getuigenis van Candy V. een nieuw licht werpt op de zaak en hij daarom nieuwe conclusietermijnen wil. Het hof zal op die vraag ook dinsdag een antwoord geven.