Nog niemand kon de Mega Julien verslaan, al was Joachim er dicht bij: “Ik kon niet meer”

Zijn studies als ingenieur werkte hij succesvol af en in zijn studententijd werd Joachim Ally uitgeroepen tot Keizer Julien, naar frituur Julien aan de Gentse Overpoort. Maar voor de Mega Julien, een creatie van frituur Geronimo in Izegem, gaat hij toch een tweede zit nodig hebben.

Joachim Ally (26) uit Hooglede is altijd al een snelle eter geweest. “Op restaurant eet ik heel beleefd en traag, maar als het nodig is, dan kan ik ook snel iets verorberen.” Dat bewees hij al in zijn studententijd toen hij zich kroonde tot Keizer Julien door drie keer als eerste een Julien te verorberen en vervolgens een rondje rond het Sint-Pietersplein in Gent te lopen. Ook bij Mister Spaghetti is hij lid van de selecte club XL challenge spaghetti heroes. Dus voelde hij zich meteen aangesproken toen frituur Geronimo in Izegem een eigen food challenge lanceerde: de Mega Julien. Joyce Terryn en Yorim Supply van Geronimo betalen de kosten terug aan wie in hun uitdaging slaagt.

Voldaan

“Anderhalve kilogram weegt onze Mega Julien”, zegt Yorim. “Hij bevat veel frieten met daarop satékruiden, stoofvleessaus, drie viandellen in stukken, mayonaise en gedroogde uitjes. Drie keer een normale Julien eigenlijk.”

En daar beet Joachim zijn tanden op stuk. “Ik was heel snel gestart en werd ook goed ondersteund door twee vrienden die supporterden. Ik had nog veel tijd over, terwijl er amper nog wat frieten overbleven, maar het lukte gewoon niet meer. Ik was verzadigd. Toch was ik er heel dichtbij, misschien probeer ik het nog wel een keer, maar nu heb ik even geen zin in frieten”, zegt hij met een brede lach. Het verwerken van het opgedane ‘krachtvoer’ is geen probleem voor Joachim, die elke dag naar zijn werk fiets van Hooglede naar Gullegem en terug.

Lege wall of fame

“Er is nog niemand in geslaagd om de Mega Julien binnen de 15 minuten naar binnen te werken”, zegt Yorim. “Wie dat wel lukt krijgt zijn 15 euro terug en zal op onze ‘wall of fame’ prijken. Al velen hebben het geprobeerd, zelfs van buiten West-Vlaanderen. Pas op, we leggen helemaal geen druk op de deelnemers. De timer zetten we discreet achter de toonbank. Wie het probeert kan wel op veel aandacht van de andere klanten rekenen.”

Wie eerst wat wil oefenen kan dat in de frituur met een gewone Julien, of een Julietje (met spek, ei en kaas), een Geronimo (met spaghettisaus), een Jujuutje (met speksaus en granaatappelpitten) enzovoort. “We proberen creatief uit de hoek te komen qua aanbod en merken dat het in de smaak valt”, zegt Yorim.

INFO

Meer info: frituur Geronimo op Facebook, of in de Sint-Pietersstraat 3 in Izegem