Nieuwe livestream voor de natuurliefhebber (met een sterke maag): de ‘kadavercam’

Na webcams bij holen en nesten van wilde dieren, biedt het Nederlandse Staatsbosbeheer de natuurliefhebber nu een nieuwe livestream om te volgen: de ‘kadavercam’. Wie wil, kan daar 24 uur per dag volgen wat er met een ontbindende ree gebeurd. “Er kwam al een roodborstje buurten om te kijken of er al iets lekkers voor hem te halen viel maar hij had pech.”

Een primeur in Nederland: sinds maandag rond het middaguur is de livestream KadaverCam in de lucht. Voor het eerst is het lot van een overleden dier -in dit geval een ontbindend ree- te volgen, want ook na de dood gebeurt er nog van alles in de natuur. “Het is eten en gegeten worden”, aldus boswachter Twan Teunissen tegen De Telegraaf. “In Nederland is het ongebruikelijk om kadavers te laten liggen, maar ze vormen een belangrijke voedingsbron voor andere dieren. Wij pleiten ervoor om veel meer grote dode dieren over te laten aan de natuur.”

De ree ligt in Gelderse Poort, een natuurgebied nabij Nijmegen. De eerste bezoeker was een roodborstje, stelt de boswachter nog tegen het Algemeen Dagblad. “Ik denk dat hij even kwam buurten om te kijken of er al iets lekkers voor hem te halen viel maar hij had pech. Het kadaver was nog dicht waardoor hij niet bij het vlees kon. Roodborstjes vegetarisch? Nee hoor, ze houden wel degelijk van vlees, net als winterkoninkjes. Vooral als het eiwitrijk vlees is.”

(Lees verder onder de video)

Roofdieren

Volgens Teunissen zal de ree vooral ’s avonds en ’s nachts voor spannende beelden zorgen. Dan komen roofdieren, als dassen, vossen en steenmarters naar buiten om te eten. “Kleine exemplaren die aan de anus of mond van de ree gaan knabbelen of grotere die het kadaver opentrekken.”

De beelden zijn te zien op het YouTube-kanaal van Buitengewoon, het natuurplatform van de lokale Omroep Gelderland. “Die gaf de minicamera de naam KadaverCam maar dat klinkt wat doods. Ik spreek liever van Dood doet Leven, de naam van het project”, aldus Teunissen.

Staatsbosbeheer verwacht geen geschokte reacties op de beelden.