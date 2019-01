Levert Nicolae Stanciu Anderlecht nog geld op? Mislukt in België maar toch op weg naar de Emiraten voor 10 miljoen euro

Speelt Nicolae Stanciu straks voor Al Wasl, een topclub uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn huidige werkgever Sparta Praag heeft alvast laten weten dat Stanciu de club heeft verlaten om te onderhandelen met een club uit de ‘Arabische wereld’.

En dat zou dus Al Wasl zijn, een club met basis in de Verenigde Arabische Emiraten. De club zou bereid zijn tien miljoen euro neer te tellen voor de Roemeense middenvelder. Stanciu was in de heenronde van de­­­­­ Tsjechische competitie goed voor vier doelpunten en zeven assists.

Opvallend detail: Al Wasl wordt gecoacht door zijn landgenoot Laurentiu Reghecampf. Hij is dan weer de echtgenoot van Anamaria Prodan. En zij is dan weer de zaakwaarnemer van… Nicolea Stanciu.

Mocht de transfer doorgaan, dan krijgt ook Anderlecht nog geld aangezien het bij de overgang van Stanciu een percentage op de doorverkoop had afgedwongen.