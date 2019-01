Yanina Wickmayer en haar vader riskeren celstraf en hoge boete voor vermeende bouwmisdrijven

Diest - Het Leuvense parket heeft maandag een principiële celstraf en een forse geldboete gevorderd tegen tennisster Yanina Wickmayer, haar vader Marc en de vennootschap De Biesthoeve in een zaak van vermeende bouwmisdrijven. De verdediging vraagt de vrijspraak.

Bijna twee jaar nadat de Leuvense strafrechter de zaak tegen Yanina Wickmayer, vader Marc en nv De Biesthoeve onontvankelijk verklaarde door procedurefouten, stonden de drie beklaagden maandag opnieuw terecht op grond van dezelfde beschuldigingen, namelijk vermeende bouwovertredingen aan de rustieke Biesthoeve aan Meilrijk in Diest.

Terwijl het Leuvense parket in 2017 alles bij elkaar nog een boete van 900.000 euro vorderde, was de vordering maandag meer dan gehalveerd, tot 420.000 euro. Yanina en vader Marc riskeren elk een principiële gevangenisstraf en 60.000 euro boete, De Biesthoeve hangt 300.000 euro boete boven het hoofd.

Ook dwangsom

Voeren de beklaagden de herstelvordering niet uit, dan moeten ze nog eens een dwangsom van 150 euro per dag per persoon betalen als het van het parket afhangt.

Waar gaat het over? In de periode van 2012-2013 werden verbouwingswerken uitgevoerd aan een bijgebouw van De Biesthoeve en werd de inrit aangepast.

In 2013 werd een stakingsbevel betekend voor de aanpassingswerken. Er volgde een regularisatieaanvraag, maar die werd geweigerd na negatief advies van het schepencollege van Diest, het Agentschap Natuur en Bos én de dienst Stedenbouw. De werken zouden een negatieve impact hebben op de ruimtelijke ordening en in strijd zijn met de bestemmingsvoorschriften.

De Wickmayers en hun raadsmannen hebben altijd ontkend dat er bouwovertredingen zijn gebeurd. “Het bijgebouw, waar vroeger een serre stond op een betonnen vloer, is niet vergroot maar verkleind van 140 naar 106,47 vierkante meter”, aldus de raadsman van Yanina Wickmayer. “Ook de verhardingen waren er al voor het gewestplan, momenteel is er zelfs minder verharding dan destijds.”

Procedures niet gerespecteerd

Net als tijdens de vorige procedure in 2017 heeft het parket volgens de verdediging de procedures niet gerespecteerd doordat de betekening van de dagvaarding is gebeurd nadat de verdediging in beroep was gegaan tegen de beslissing van de strafrechter om de zaak onontvankelijk te verklaren.

“Op 26 februari 2018 heeft het hof van beroep in Brussel geoordeeld dat De Biesthoeve geen belang had om in beroep te gaan. Nochtans is dat vereist”, reageerde het openbaar ministerie.

Dat de tennisster in de zaak nooit werd gehoord, kon evenmin op veel begrip rekenen van het parket.

Wat er ook van zij, de verdediging van Yanina Wickmayer, vader Marc en nv De Biesthoeve vraagt de vrijspraak over de hele lijn.

Vonnis op 25 februari.