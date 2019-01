Brusselse gemeenteraad keurt motie om Klimaatplan snel in te voeren goed

Brussel - De gemeenteraad van de stad Brussel heeft maandag een motie van PS, Ecolo-Groen en DéFI goedgekeurd die vraagt om het Klimaatplan dat in mei 2018 werd aangenomen en het hoofdstuk “klimaat” van de begroting 2018-2024 zo snel mogelijk in te voeren. Enkel N-VA en MR-Open Vld onthielden zich bij de stemming. Alle andere gemeenteraadsleden stemden voor.

Op dezelfde zitting van de Brusselse gemeenteraad had ook de PVDA een motie ingediend “betreffende steun aan de beweging Youth for Climate”. Daarin ijverden ze om de klimaatspijbelaars te steunen en om hen voor hun deelname geen sancties op te leggen. Die motie werd niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

In de motie van de meerderheidspartijen wordt er gevraagd om de leerlingen op een educatieve manier bewust te maken dat spijbelen onwettig is en hen tegelijkertijd via pedagogische projecten rond het klimaat te steunen in hun overtuiging en de klimaatuitdaging die ze aangaan.

Bovenal vraagt de motie van de meerderheid dat het Klimaatplan dat in 2018 werd aangenomen, toen onder leiding van de toenmalige meerderheid PS-MR, zo snel mogelijk in werking te stellen. Dat geldt ook voor het hoofdstuk “klimaat” van de begroting 2018-2024.

Schepen van Klimaat Benoit Hellings (Ecolo) verzekerde dat de huidige meerderheid zich engageert om “het Klimaatplan snel te herzien en aan te passen indien nodig”.

De motie zal ook opgestuurd worden naar premier Charles Michel en de federale en Brusselse minister van Leefmilieu en Energie Marie Christine Marghem.