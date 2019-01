Vrouw die verlamd raakte door “speedball” krijgt toch nog jaar cel

Knokke-Heist - Een Knokse vrouw die gehandicapt raakte door een ‘speedball’, een cocktail van cocaïne en heroïne, heeft een jaar celstraf met uitstel gekregen voor drugsbezit. Haar partner werd veroordeeld voor hulpverzuim en verschaffen van drugs.

In de nacht van 8 op 9 augustus 2015 liet de 33-jarige M.V. uit Knokke-Heist ei zo na het leven door een ‘speedball’: het gelijktijding injecteren van cocaïne en heroïne. De drugsverslaafde vrouw gebruikte de drugs in haar flat terwijl haar twee kinderen - toen 1 en 2 jaar oud - in hun kamer lagen te slapen. Haar partner Joery A. (41) was ook aanwezig, maar liet na de hulpdiensten te bellen. Pas vele uren later kwam een ambulance ter plaatse en werd de vrouw gereanimeerd. Door zuurstofgebrek raakte ze zwaar gehandicapt.

“Intussen kan ze weer een heel klein beetje praten en wordt ze verzorgd door haar moeder in Turnhout”, stelde haar advocaat tijdens het proces in de Brugse rechtbank, waar M.V. zowel slachtoffer als beklaagde was. Ondanks haar situatie vroeg het openbaar ministerie een celstraf met uitstel voor de vrouw voor drugsbezit. “Deze zaak is intriest”, sprak de procureur. “Deze vrouw werd uiteraard al het zwaarst gestraft, maar omdat ze drugs gebruikte bij haar kinderen vragen we toch een straf.”

Haar partner Joery A. kreeg 46 maanden cel voor schuldig verzuim en het verschaffen van de drugs. Nog drie anderen werden gisteren veroordeeld wegens betrokkenheid bij de feiten. Jonathan O. (31) kreeg veertien maanden celstraf met uitstel omdat hij te lang om de hulpdiensten te verwittigen. Valère V. (58) en Peter D. (44) kregen allebei 37 maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop.