Bekende straatartiest Cosmo maakt furore met bijenaffiche

Gent -

Hangt half Gent straks vol klimaataffiches van Pol Cosmo? Amper één dag nadat de mysterieuze Gentse straatartiest zijn ontwerp op Facebook heeft gelanceerd, is de afbeelding van een bij met Bee the change erbij al furore aan het maken. Cosmo was maandag zelf verrast door het plotse overrompelende succes.