Bologna zet coach Filippo Inzaghi aan de deur en stelt oude bekende aan als nieuwe trainer

Filippo Inzaghi is niet langer coach van het Italiaanse Bologna. Hij wordt vervangen door Sinisa Mihajlovic. De Serviër coachte eerder al Bologna in 2008, in juni werd hij ontslagen bij Sporting Club de Portugal.

Bologna verkeert in acuut degradatiegevaar. De Noord-Italiaanse club heeft amper veertien punten gesprokkeld uit 21 wedstrijden. Dat brengt hen voorlopig op een achttiende plaats, goed voor de degradatie. Het belooft dus een strijd tot de laatste speeldag te worden voor het behoud. Het team kon tot nu toe slechts twee wedstrijden winnen en scoorde slechts zestien keer.

Siniša Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna ??



Bentornato mister #WeAreOne pic.twitter.com/KVttr8aLVO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 28, 2019

De 49-jarige Mihajlovic heeft zijn strepen al verdiend in het Italiaanse voetbal. Zo was hij in het verleden aan de slag bij teams als Fiorentina, Sampdoria, Milan en Torino.