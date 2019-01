De jongste weken wordt hij opnieuw gesignaleerd in de bruine kroegen van de stad die al dertig jaar zijn poëzie inspireert. Drie jaar in een psychiatrische instelling en een serie elektroshocks hebben de levenslust van Gents ­enfant terrible Coenraed de Waele (66) niet getemd.

Best bewaard gebleven openbaar geheim, heet zijn dertiende dichtbundel. Een best of van de pakweg 500 gedichten die Coenraed de Wae­le sinds 1984 heeft geschreven. “De selectie was snel gemaakt ...