KMI waarschuwt opnieuw met code geel: vannacht mogelijk sneeuw, morgenochtend aanvriezende mist en ijsplekken

Het gaat vannacht in het hele land licht vriezen, en in combinatie met de verwachte winterse buiten dreigt dat vooral morgenochtend voor gevaarlijke situaties te leiden. Het KMI waarschuwt voor aanvriezende mist en lokale ijsplekken. Tot 7 uur morgenochtend geldt in het hele land code geel.

In de loop van de nacht zal het aantal winterse buien geleidelijk afnemen, maar de gevallen neerslag dreigt wel lokaal aan te vriezen waardoor het morgenochtend gevaarlijk glad kan worden op de weg. In het westen van het land zou nog 1 tot 3 centimeter (smeltende) sneeuw verwacht worden, maar in de Hoge Venen kan tot 30 centimeter vallen vannacht.

Nog tot donderdag zal het ’s nachts blijven vriezen, al klimmen de temperaturen overdag wel tot boven het vriespunt. Vanaf vrijdag beloven ook de nachten weer wat zachter te worden, al blijft de kans op neerslag groot.