Hasselt -

De Hasseltse Banneuxwijk staat op z’n kop nu de afgelopen dagen minstens één hondje vergiftigd werd en overleed. “Baziel was niet eens een jaar oud”, zegt baasje Theo Ooms. Hij gaat vandaag een klacht indienen bij de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog slachtoffers zijn.