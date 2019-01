Deze beruchte mensensmokkelaar speelde met het leven van honderden migranten die hij van ons land naar Groot-Brittannië bracht

Het Britse National Crime Agency heeft de 31-jarige Albanees Alket Dauti uitgeleverd aan ons land. De man wordt hier gezien als één van de belangrijkste mensensmokkelaars die vanuit ons land migranten over het Kanaal bracht. Vaak in koelwagens. Dat hij daarbij mensen in gevaar bracht, maakte hem weinig uit. Zolang het maar genoeg geld opbracht.

De 31-jarige Alket Dauti werd in juni 2018 door het National Crime Agency gearresteerd in Penge, in Zuidoost-Londen. Niet in een grote villa, die hij zich gerust kon veroorloven met het geld dat hij verdiende als mensensmokkelaar, maar op een klein appartementje. Daar woonde hij samen met zijn vrouw en twee kinderen. Hij betaalde er weinig huur omdat hij officieel werkloos was en van een uitkering leefde.

Zijn aanhouding was onderdeel van een gezamenlijk Brits-Belgisch onderzoek naar een misdaadgroep die corrupte vrachtwagenchauffeurs betaalde om mannen, vrouwen en kinderen het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen. Vaak door ze in koelwagens te verstoppen.

Dauti, alias ‘den baard’, stond aan het hoofd van de groep. Het was hem enkel om geld te doen. Dat hij het leven van mensen, zelfs van kinderen, in gevaar bracht, maakte hem weinig uit.

De bende gebruikte het voormalige Formule 1-hotel in Gent als vaste uitvalsbasis. Van daaruit werden de transmigranten naar de snelwegparkings gebracht.

9.000 tot 14.500 euro

Die betaalden 8.000 tot 13.000 pond (9.000 tot 14.500 euro) aan de organisatie om vanuit ons land in Groot-Brittannië te geraken. Mislukte de overtocht, dan waren ze hun geld kwijt.

De bende zou volgens de Britse National Crime Agency (NCA) verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van honderden transmigranten.

In de nacht van 18 op 19 februari 2018 voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt toen ze de migranten in vrachtwagens hielpen.

Dauti, die naar Londen vluchtte, werd als bendeleider aangeduid. Hij werd kort voor Kerstmis door een rechtbank in West-Vlaanderen bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar en een boete van 720.000 euro. Twee luitenants van ‘den baard’ kregen elk acht jaar.

Nu is de hoofdverdachte uitgeleverd aan ons land. Dat gebeurde door zwaarbewapende politiemensen. Hij zal hier, in de gevangenis van Brugge, zijn straf moeten uitzitten.