Dieven beuken gevel in en gaan aan de haal met veertig muziekinstrumenten: “Onze winkel is helemaal beveiligd, behalve net op die plek”

Lummen -

Drie gemaskerde mannen hebben maandagochtend rond half drie een ramkraak gepleegd op Muziekcentrale Adams in de Bosstraat in Lummen. Met een gestolen bestelwagen beukten ze een groot raam in aan de zijkant van de zaak. Daarna gingen ze bliksemsnel aan de haal met muziekinstrumenten met een totale waarde van zowat 50.000 euro. Vlakbij het raam hingen twee camera’s. De politie onderzoekt de beelden.