Oma en kleinkinderen (3 en 7) zwaargewond nadat ze overstaken terwijl het licht op rood stond, nu blijkt er meer aan de hand

Brussel / Schaarbeek - Een grootmoeder en haar twee kleinkinderen zijn maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Lambermontlaan. Ze staken er over terwijl het eigenlijk rood was. De verkeerslichten blijken er echter defect en voor de voetgangers is het er steevast rood.

Noch de hevige regenval, noch de ochtendduisternis bleken maandag de boosdoener te zijn in een tragisch ongeval aan de Lambermontlaan. Defecte verkeerslichten ter hoogte van de Heliotropenlaan kostten er maandagochtend rond 7.30 uur ei zo na het leven van een oma en haar twee kleinkinderen van 3 en 7 jaar oud. De vrouw probeerde er de baan over te steken. Maar hoewel ze al meermaals op de knop had geduwd om groen licht te krijgen aan de oversteekplaats, bleef het licht voor voetgangers op rood staan.

Getuigen vertellen dat ze, met de tram in zicht, toch de oversteek waagde met haar kleinkinderen. Een automobiliste merkte hen te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden.

De drie slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later op de dag kwam het verlossende nieuws dat ze dan toch aan de beterhand waren. De lokale politie wilde niet veel kwijt over de omstandigheden van het ongeval. “Het onderzoek is nog bezig. De bestuurster blies safe. Maar of het rood was voor de oma en kinderen, daar spreken we ons nog niet over uit”, klonk het daar.

Ter plaatse stelde onze reporters zelf vast dat het verkeerslicht inderdaad niet naar behoren werkt. De bestuurders op de drukke Lambermontlaan blijven groen licht krijgen, zelfs wanneer voetgangers op de drukknop om groen licht vragen om over te steken. “Levensgevaarlijk”, vloekt iedereen er. Om nadien toch de oversteek te wagen op een ietwat rustiger moment.

Gevaarlijk

Bij Brussel Mobiliteit (de Lambermontlaan is een gewestweg, nvdr.) waren ze niet op de hoogte van het defect. “Het is er sowieso al een gevaarlijk punt”, zegt Pieter Fannes van het burgercollectief 1030/0, dat strijdt voor veiliger verkeer in Schaarbeek. “Op de Lambermontlaan is het al het derde ongeval deze maand. De coördinatie tussen de verkeerslichten en de lichten aan de tramhalte is er slecht. Bovendien rijden veel automobilisten er nog eens door het rood.”

Het collectief beraadt zich over een mogelijke actie later deze week om de problemen op de baan aan te kaarten. Zo willen ze graag een breder eiland tussen de rijbaan en de trambedding. Daar hopen groepjes mensen zich blijkbaar op om te wachten om over te steken. Dat zorgt op het kleine stukje voor gevaarlijke situaties aan de drukke baan.