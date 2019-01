Kleindochter ‘peetvader’ haalt uit naar haar moeder: “Zij is de drijvende kracht achter de Schellebellemoord”

Candy Van der Borght denkt dat ze de moord op Eddy had kunnen tegenhouden. “Ik had immers heel veel invloed op David, ‘vava’ (foto links) en mama (foto rechts).” Foto: archief bfs

Wichelen - “Ik denk nog altijd dat mijn moeder de drijvende kracht is achter dit verhaal.” Dochter Candy Van der Borght was gisteren niet mals in haar getuigenis tijdens het proces over de Schellebellemoord in het hof van beroep in Gent. Over haar eigen aandeel bleef ze echter in het duister.

In eerste aanleg werd peetvader Prosper Van der Borgh door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn zoon. Eddy Van der Borght (37) werd op 11 juli 2011 op de oprit van de woning van zijn vader in Schellebelle vermoord: een executie die Prosper bevolen had aan David C. en Sabrina V.

Maar alles valt nu te herdoen voor het hof van beroep. De advocaten van Prosper, Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde, dienden een lijst in van een tiental getuigen van wie ze het hof vragen om ze te laten getuigen. Uiteindelijk komen er 21, althans, dat was de bedoeling.

“Bullebakken”

Op de eerste dag al liet psychiater Lieve Dams weten dat ze het te druk had. Drie anderen verontschuldigden zich met een ziektebriefje. Een vriend van de familie liet zich niet afschrikken. Hij getuigde duidelijk dat hij wist dat het niet goed ging tussen zoon Eddy en vader Prosper. “Ze stonden bekend als twee bullebakken”, zei hij, hoewel hij er meteen aan toevoegde dat hij tussen beiden nooit agressie had gezien. De situatie veranderde volgens hem wel toen dochter Berlinda weer bij haar vader kwam wonen. “Dat moet in 1991 of 1992 zijn geweest”, verklaarde hij. “Ik denk dat Berlinda jaloers was op Eddy. Berlinda heeft Eddy toen buiten gepest.”

Niet serieus genomen

Maar cruciaal was de getuigenis van Candy Van der Borght, kleindochter maar ook dochter van Prosper in zijn incestueuze relatie met dochter Berlinda. Zij wist ogenschijnlijk meer over de moordplannen van haar vava. “Hij had mij al vijf jaar eerder gevraagd of ik iemand kende om iemand te vermoorden. Maar ik heb dat toen niet serieus genomen”, zei ze.

Vijf jaar later stelde Prosper diezelfde vraag aan haar toenmalige vriend, David C. “David heeft mij daarover wel verteld, maar niet alles in een keer. Pas achteraf heb ik alles wat voor en na is gezegd, samen gelegd.” Op die manier had ze de moord kunnen tegenhouden, meent ze zelf. “Ik had immers heel veel invloed op David, vava en mama.”

Of ze daarom wist van de moordplannen van haar vava, wil ze niet gezegd hebben. Wel dat haar mama een groter aandeel had. “Mijn moeder is in staat mensen te manipuleren. Ik denk nog altijd dat mijn moeder de drijvende kracht is achter dit verhaal.”