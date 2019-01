Dieven willen net grote lading parfum inladen, maar dat was buiten de politie gerekend

Brussel / Ukkel - Drie personen hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in de Planet Parfum aan de Xavier De Buestraat in Ukkel. Hun buit, ter waarde van enkele duizenden euro’s, lag klaar om verscheept te worden. De politie gooide echter net op tijd roet in het eten.

Eén van de drie daders kon worden opgepakt. Zijn kompanen wisten te ontkomen. De 25-jarige Marian, van Roemeense origine, was samen met twee anderen via het dak van een aanpalende zaak binnen geraakt in de parfumwinkel. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou het gaan om een man die deel uitmaakt van een bende die maar enkele dagen in het land is om zo veel mogelijk te stelen. De dieven hadden voor enkele duizenden euro’s aan parfum en schoonheidsproducten klaargelegd, maar dat was buiten de politie gerekend, die net op tijd de daders kon onderscheppen. De verdachte die werd opgepakt werd ter beschikking gesteld van het parket.

Oud-schepen in Ukkel, Marc Cools, had het verhaal maandag gedeeld op zijn Facebookpagina. Hij wil het tijdens de volgende politieraad eens hebben over de veiligheid, met name in de wijk Bascule. Daar zouden de voorbije weken meerdere handelszaken, zoals ook een juwelier en een chocoladezaak het slachtoffer zijn geweest van eenzelfde soort bende als die van Planet Parfum.