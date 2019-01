Weer maand vertraging voor proces Guy Van Sande

Het proces tegen acteur Guy Van Sande, die wordt beschuldigd van bezit en productie van kinderporno, heeft opnieuw een maand vertraging opgelopen. Oorzaak is een vormfout in de beschikking die Van Sande en twee andere verdachten doorverwijst naar de rechtbank, waardoor de raadkamer moet worden overgedaan. Eerder was er al een eerste vormfout ontdekt. Ook dat gaf maanden vertraging, omdat er ook beroep werd aangetekend.

Pieterjan Dens, advocaat van de derde verdachte, liet gisteren weten dat hij zo’n gang van zaken nog nooit mee­gemaakt heeft: twee raadkamers voor één zaak. Hij vraagt zich af of dit wettelijk kan. Volgens gerechtelijke bronnen is zo’n ‘tweede-zit-raadkamer’ wel degelijk wettelijk. De nieuwe raadkamer is voorzien op 15 februari. Van Sande geeft toe dat hij een dubieuze chatroom bezocht heeft, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak.