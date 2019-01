COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle vraagt zich af of er überhaupt iets is veranderd sinds ‘Operatie Propere Handen’

Mogi Bayat was afgelopen zondag een aandachtig én uitgelaten toeschouwer bij Anderlecht - Eupen. Met voetballer Adrien Trebel aan zijn zijde. Diezelfde Mogi Bayat is tot nader order nog steeds een spilfiguur in ‘Operatie Propere Handen’. Werd zondag niet bewezen dat er helemaal niets is veranderd sinds het uitbreken van de zaak, vraagt chef voetbal Ludo Vandewalle zich af.