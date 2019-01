Antwerpen -

Vandaag trekt hij voor de ­duizendste dag op rij naar ­buiten om het zwerfvuil in zijn straat op te ­ruimen. Maar ook op vakantie pakt Jean-Paul Meus (62) het afval aan, waar ter wereld hij ook is. “Het is zoals sporten: met het juiste materiaal is het niet moeilijk vol te houden.”