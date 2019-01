Gent -

Eerste schepen Filip Watteeuw (Groen) is de echte baas in Gent, en niet burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Dat was maandag zowat het enige waarover de oppositiepartijen in de gemeenteraad het eens waren. Het verkeersplan, armoede en diversiteit bleken de hoofdthema’s.