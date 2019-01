Wie is Roger Stone (66), de beruchte ‘dirty trickster’ die Trump president maakte en de vuile campagne uitvond

Met zijn opvallende kostuums, strakke haarlijn en onnatuurlijke teint geldt Roger Stone (66) als een excentriekeling in de Amerikaanse achterkamertjespolitiek. Als geen ander kent hij de kracht van angst, paranoia en desinformatie. Vanwege zijn rol als oud-adviseur van Donald Trump tijdens diens presidentscampagne werd Stone vrijdag opgepakt. Ook hij wordt door speciaal aanklager Robert Mueller beschuldigd in kader van het Rusland-onderzoek.

Aan het einde van Get me Roger Stone vraagt de interviewer aan Roger Stone of hij een boodschap heeft voor de kijkers, die hem na het zien van deze Netflix-documentaire wellicht verachten. Stone kijkt ...