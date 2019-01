Na 22 jaar wijst opnieuw alles naar ‘monster van het Waasland’ als moordenaar van Sally Van Hecke (20): “Ik heb altijd al het buikgevoel gehad”

Zwijndrecht -

“Na 22 jaar is de moord op de jonge ­Antwerpse moeder Sally Van Hecke (20) opgelost.” Dat is de belofte van het nieuwe VTM-programma Cold Case, dat in vijf ­afleveringen de moordenaar belooft te ­ontmaskeren. Wie de dader is, willen de makers zelf nog niet onthullen. Maar alle details wijzen naar Claudy Pierret (70), een veroordeelde moordenaar die ook al door een ex-undercoveragent als de dader werd aangewezen. Het Antwerpse parket is ­verbolgen, en vraagt om de tv-reeks niet uit te zenden.